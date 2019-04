Paljud eurooplased muretsevad rohkem väljarände kui sisserände pärast

Küsitlusest selgus, et Rumeenias, Ungaris, Kreekas, Poolas, Itaalias ja Hispaanias tunnevad inimesed suuremat muret inimeste kodumaalt lahkumise pärast ja mure sisserändajate pärast pole küsitluse kohaselt nimetatud riikides esikohal.

Kõik kuus riiki on viimastel aastatel seisnud silmitsi märkimisväärse väljarändega, näiteks on Rumeenia rahvastik viimase kümne aastaga vähenenud kümne protsendi võrra. Lisaks selgus uuringust, et küsitletud hispaanlased, itaallased ja kreeklased pooldaksid kontrolli väljarände üle.