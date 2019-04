Ecuadori president: Assange on asüülitingimusi korduvalt rikkunud

Ecuadori president Lenín Moreno ütles teisipäeval, et üle kuue aasta Ecuadori Londoni saatkonnas redutanud WikiLeaksi asutaja Julian Assange on asüülitingimusi korduvalt rikkunud.

Assange palus saatkonnast varjupaika 2012. aastal, et vältida väljaandmist Rootsile, kus teda süüdistati vägistamises. Nüüdseks on Rootsi süüdistusest loobunud, kuid Briti võimud soovivad Assange´i endiselt vahistada kautsjonireeglite rikkumise eest.

"Assange on liiga sageli rikkunud kokkulepet, mis me tema ja ta juriidilise meeskonnaga sõlmisime," lisas president, kuid ei öelnud, kas Ecuador kavatseb asüüli tühistada.

Ecuadori valitsus on esitanud ÜRO eraelu puutumatuse eriraportöörile Joseph Cannatacile ametliku kaebuse, milles süüdistatakse WikiLeaksi Morenoga seotud eraviisilise info levitamises. Twitterisse ja Facebooki on tekkinud fotosid, videoid ja eravestlusi.

Moreno on sunnitud tõrjuma ka portaali inapapers.org ilmunud korruptsioonisüüdistusi ja ta on öelnud, et teab, kes on süüdistuste taga.