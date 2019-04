Saksamaal terava luubi all laste väärkohtlemine

Lähimad pereliikmed, naabrid, õpetajad, noorsooameti töötajad ja teised lähikondsed on paljuski osalised selles, et seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud laps jääb pikaks ajaks kurjategija küüsi ning ka hilisem traumast taastumine on vaevaline, selgub eile Berliinis tutvustatud raportist, mille puhul võeti vaatluse alla riigis koguni viimasel 70 aastal laste vastu toime pandud kuritööd.