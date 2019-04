Jaapani prokuratuur võttis Nissani eksjuhi uuesti vahi alla

Ghosnile on juba esitatud kolm süüdistust finantskuritegudes, sealhulgas oma palga kümnete miljonite dollarite ulatuses aladeklareerimises ja erainvesteeringu kahju kandmises Nissanile.

Pärast süüdistuste saamist on ta vallandatud Nissani ja Mitsubishi esimehe kohalt ja ta on astunud tagasi Renault tegevjuhi kohalt.

Uudis neljandast võimalikust süüdistusest avaldati kolmapäeval meedias pärast seda, kui ilmnes, et Renault´ advokaadid on prokuröridele üle andnud dokumendid, mis näitavad "miljoni euro suurusi" ülekandeid Nissani turustajatele Omaanis. Nissani siseuurimine avastas, et Ghosn kiitis heaks enam kui 30 miljoni dollari maksmise turustajale Omaanis. Osa sellest rahast jõudis erakontodele või seda kasutas Ghosn ostudeks ja investeeringuteks, peamiselt jahiostuks ja investeeringuteks läbi oma poja firma.