Bundeswehr võtab ametisse sõjaväerabid ning peagi ka islamivaimulikud

Rabi ja tulevikus ka islamivaimuliku palkamise põhjuseks on soov võtta rohkem arvesse sõdurkonna kasvanud mitmekesisust, kirjutas ajakiri Stern.

«See täidab mind tänulikkuse ja ka alandlikkusega, et juudi naised ja mehed teenivad Bundeswehris,» lausus Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen. Tema sõnul on igal sõduril õigus segamatule usu praktiseerimisele ja hingehoiule ning see põhimõte kehtib mõistagi ka juutide ja moslemite puhul.