«Ecuadori kõrge valitsusametnik ütles Wikileaksile, et Julian Assange visatakse järgnevate tundide või päevade jooksul [saatkonnast] välja,» teatas Wikileaks üleeile õhtul Twitteris. Organisatsiooni kinnitusel kasutatakse ajendina nn INA paberite skandaali ja Ecuadori võimudel on kokkulepe Ühendkuningriigiga tema vahistamiseks. Ecuadori valitsus lükkas need väited ümber ja teatas, et nemad kuulujutte ei kommenteeri.