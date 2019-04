G7 välisministrid kutsusid üles sõjategevuse lõpetamisele Liibüas

Haftari väed teatasid kolmapäeval, et on jõudnud lõpule ettevalmistustega riigi lääneosa "puhastamiseks terroristidest ja palgasõduritest". Tripolis asuvat ühtsusvalitsust toetavad relvarühmitused Liibüa lääneosas Misratas tõotasid Haftari vägede pealetungi takistada.

"Me usume, et Liibüa konfliktile ei ole sõjalist lahendust. Me oleme jõuliselt vastu igasugusele sõjategevusele riigis," lisati avalduses.