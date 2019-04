Soome suuremad parteid ei taha Niinistö välispoliitikat muuta

EL-i kaitsekoostöö toetuseks on sõna võtnud ka Prantsuse president Emmanuel Macron.

Põlissoomlased on seisukohal, et EL-i kaitsekoostööle ei maksa panust teha, sest 22 EL-i liikmesriiki on ka NATO liikmed ja saavad loota alliansi toele.