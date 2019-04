Hammond: valitsusel ei ole Brexiti-kompromissiks punaseid jooni

«Meie seisukoht aruteludes leiboristidega on, et meil ei ole punaseid jooni,» ütles Hammond Bukarestis toimuval Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel ajakirjanikele. «Loodame täna vahetada leiboristidega veel seisukohti, protsess jätkub ja usume, et jõuame mingisugusele kokkuleppele.»

Briti valitsuse liikmed peavad Tööerakonna juhtidega läbirääkimisi, et leida kompromiss kuid kestnud Brexiti-kriisi lahendamiseks. Reedel tunnistas Tööerakond, et on «pettunud» valitsuse suutmatuses pakkuda peaminister Theresa May lahkumisleppele «reaalset muutust või kompromissi».