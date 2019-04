Jürgen Ligi: rahandusministri kandidaat igatahes on tõupuhas kitsaednik

Jügen Ligi kirjutab sotsiaalmeedias Facebook, et Martin Helme on tõupuhas kitsaednik ning raha küsimuses olevat riigil raha küll. «Rahandusministri kandidaat igatahes on tõupuhas kitsaednik,» kirjutas Ligi ja lisas, et rahalises seisu juures tuleb tänada Ratast, Sestrit ja Tõnistet.