Liibüas vältav pealetung Tripolile on nõudnud 21 inimelu

Tripolis asuv tervishoiuministeerium ei täpsustanud teates, kas hukkunute seas on tsiviilisikuid.

Naftarikas Liibüa libises kaosesse 2011. aastal, kui mässulised kukutasid NATO toel diktaator Muammar Gaddafi ning hiljem ta ka tapsid. Võimuvaakumit asusid täitma kümned relvarühmitused, kes on liidus kas ühtsusvalitsuse või riigi idaosas asuva administratsiooniga. Viimast toetab Haftar.

Korduvad katsed lahendada olukorda rahumeelselt on läbi kukkunud.

Käimasoleva pealetungi lahingud on koondunud Tripolist lõunasse. Lahingud LNA ning ühtsusvalitsust toetavate üksuste vahel ööl vastu pühapäeva vaibusid, kuid algasid hommikul uue jõuga.

Gnounou ütles ajakirjanikele, et vastupealetungi nimega Raevuvulkaan eesmärk on «puhastada kõik Liibüa linnad agressorist ja legitiimsuseta üksustest». Ta pidas silmas Haftari võitlejaid.

Sõjapidamisse on valitsusvägede poolel sekkunud mõjuvõimsad relvarühmitused riigi lääneosas asuvatest Misrata, Zintani ja Zawiya linnast. Rühmituste võitlejad on lahingus karastunud ning nad olid ühed neist, kes 2011. aastal Gaddafi vastu võitlesid. Misrata võitlejad tõrjusid ka 2016. aastal kuudepikkuse pealetungiga Sirte linnast äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejad.