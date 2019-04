Netanyahule antakse tuld nii valimistel kui ka kohtus

Töömehed toimetavad Tel Avivi tänaval valimisplakatite ees. Vasakul silmitseb neid Likudi liider Benjamin Netanyahu, parempoolsel plakatil erukindral Benny Gantz (esiplaanil), kes on üks valimisliidu Kahol Lavan juhtidest.

Kui eelmise aasta lõpus kuulutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu välja parlamendivalimised, oli tal igati alust arvata, et aastate jooksul marginaliseeritud opositsioon ja suur sõber Valges Majas – president Donald Trump – toovad talle kerge võidu ning võimaluse võtta riigi rajaja David Ben-Gurioni käest kõige pikaajalisema peaministri tiitel. Enne tänaseid parlamendivalimisi on peaminister märksa ebakindlamas olukorras, kuid küsitlused ennustavad siiski paremtiivale edu.