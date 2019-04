Facebook viskab Odini Sõdalased suhtlusvõrgustikust välja

Facebook teatas eelmise kuu lõpul, et karmistab valgete ülemvõimu toetavate ja muud laadi rassistlike postituste jagamise reegleid teenuses, ohjeldamaks vihakõne levikut.

Nüüd andis suhtlusvõrgustik teada, et edaspidi on Facebooki kasutamine keelatud Odini Sõdalaste, Kanada Rahvusrinde ja teiste äärmusrühmituste liikmetel.

Suhtlusvõrgustiku kinnitusel on keelu alla sattunud rühmitused ja nende liikmed avaldanud valget rassi soosivaid ideid. Sellega on nad rikkunud Facebookis kehtestatud terrorismi ja vihakõne tõkestamise reegleid.

Facebooki on kritiseeritud, et sotsiaalvõrgustik ei tee piisavalt vihakõne ohjeldamiseks. Viimati põhjustas rahulolematust Uus-Meremaa mošeetulistamise video edastamine ründaja poolt reaalajas.

Olgu lisatud, et Facebookis on praegu avalik ka Odini Sõdalaste Eesti-haru konto, mille on märkinud meeldivaks 280 kasutajat.