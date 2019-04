El Salvadoris vahistati 117 jõugu MS-13 liiget

USA president Donald Trump on oma immigratsioonipoliitikat kaitstes korduvalt jõugule viidanud ja nimetanud seda ohuks ameeriklastele. Tema väitel on paljud El Salvadori migrandid MS-13 liikmed.

Trump on ähvardanud peatada USA abi El Salvadorile ja öelnud, et riigi valitsus ei tee piisavalt 70 000-liikmelise jõugu peatamiseks. Umbes 17 000 MS-13 liiget kannab vanglakaristust.

MS-13 on rahvusvaheline kuritegelik jõuk, mis sai alguse Californias 1980. aastatel ja mille liikmed on peamiselt Kesk-Ameerika päritolu.

"Meil on inimesed, kes tulevad siia riiki või üritavad tulla - ja me peatame neist paljud... Te ei kujuta ette, kui halvad need inimesed on. Need ei ole inimesed. Nad on loomad," sõnas ta.