Barnier: Brexiti ajapikendus sõltub May kavast

May üritab viimase hetke diplomaatilise pingutusega veenda EL-i ülejäänud 27 riigi liidreid pikendama Brexitit 30. juunini.

Peaminister vajab aega kompromissi leidmiseks Briti opositsioonilise Tööparteiga, et riigi lõhestunud parlament suudaks neljandal katsel tagada riigile lepinguga Brexiti. Pikenduseta oodatakse, et Ühendkuningriik kukub EL-ist reedel lepinguta välja.

EL on Brexiti tähtaega juba korra pikendanud -- algne tähtaeg oli 29. märtsil -- ning Barnier sõnul peab May selgitama, mida pikendamine pooltele annab.

"Edasilükkamise pikkus on seotud eesmärgiga -- milleks seda on vaja -- ning sõltub sellest, mida May homme Euroopa liidritele ütleb," lausus Michel Barnier EL-i erakorralise Brexiti tippkohtumise eelõhtul.