Aktivist: Ühendkuningriigi leppeta lahkumine on sügavaim enese tekitatud haav

Arvan, et midagi on juba muutunud. Nägite, kui palju inimesi liitus meeleavaldusega, mille korraldasime 23. märtsil. Järgmisel päeval teatas üks riigi mõjukamaid poliitikuid, rahandusminister Philipp Hammond, et teine referendum on täiesti adekvaatne idee. Lissaboni leppe artikli 50 tagasivõtmise petitsioonile on alla kirjutanud kuus miljonit inimest.