Tusk tegi ettepaneku Brexit kuni aastaks edasi lükata

ELi liidrid andsid märtsis Londonile ajapikendust 22. maini juhul, kui Briti parlament kiidab lahkumisleppe heaks, ja 12. aprillini, kui parlament seda ei tee. Briti peaminister Theresa May on palunud ELilt Brexiti edasilükkamist 30. juunini, kuid Tuski sõnul annavad viimaste kuude sündmused «vähe alust uskuda», et Brexiti küsimuses lõhenenud Briti parlament suudaks selleks ajaks lahkumisleppe ratifitseerida.