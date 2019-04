Liibüa sõjategevus seab ohtu 500 000 lapse elu

ÜRO lastekaitseagantuur UNICEF kutsus eilses avalduses üles kõiki osapooli hoiduma laste vastu toime pandavatest rasketest rikkumistest, näiteks laste kasutamisest sõduritena. Agentuur teatas, et jääb konflikti ajaks Liibüa pinnal tegevaks, et pakkuda abi lastele ja nende peredele.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et kokkupõrgetes on esimese kolme päeva jooksul hukkunud vähemalt 47 inimest, 181 on saanud viga.