Moore`i «Nuttev tüdruk piiril» on lihtne ja rabav kokkuvõte USA-Mehhiko piiril toimuvast, kus Kesk-Ameerikas lokkava jõuguvägivalla eest põgenevad migrandid on jäänud Ühendriikide poliitilise siseheitluse hammasrataste vahele.

Eelmisel aastal šokeerisid avalikkust teated, et USA võimud on hakanud president Donald Trumpi kehtestatud nulltolerantsi poliitika ajel eraldama piiril kinni peetud perekondasid ja hoiavad lapsi vanglaid meenutavates kinnipidamisasutustes.

Fakti, et Moore`i foto põhjal algatati vägagi tuline ühiskondlik debatt, mis viis lõpuks vastuolulise poliitika kaotamiseni, tõestab taaskord klišeelikku tõdemust, et mõnikord ütleb pilt rohkem kui tuhat sõna.

Tasub märkida, et tervelt kolm tööd on seotud USA migratsioonipoliitikaga. Parima fotoloo tiitli pälvis Ten Hoopeni «Migrandikaravan», mis jäädvustas migrandikaravani teekonda eelmise aasta oktoobris ja novembris Hondurasest Ameerika Ühendriikidesse.

Aasta pressifoto

Immigrantide perekonnad olid parvetanud üle Rio Grande Mehhikost Ameerika Ühendriikidesse ja peeti seal USA võimude poolt kinni. Sandra Sanchez ütles, et oli oma tütrega kuu aega läbi Kesk-Ameerika ja Mehhiko reisinud, et jõuda USAsse ja seal asüüli paluda.

Aasta pressifotode nominendid

Akashinga («Vaprad») on korrakaitseüksus, mille eesmärk on töötada koos kohalike elanikega, et tagada kogukondade ja keskkonna pikaajaline heaolu. Akashinga liikmed on keerulise taustaga naised, kellele pakutakse tööd ja võimalusi, nii antakse kohalikele võimalus eluslooduse kaitsest kasu lõigata.