ICC ei alusta Afganistani sõjakuritegude kohta juurdlust

«Kohtunikud otsustasid, et juurdlus Afganistani olukorra suhtes ei teeniks praeguses etapis õigusemõistmise huve,» teatas Haagis asuv kohus avalduses.

Samas lisatakse, et Afganistani praegune olukord muudab eduka uurimise ja kohtumenetluse väljavaated iseäranis piiratuks.

Kohtunike sõnul tuleb piiratud eelarvega ICC-l prioriteedid paika seada ja suunata raha tegevuseks, millel on paremad õnnestumisväljavaated.

Bensouda teatas 2017. aastal, et palub kohtunikelt luba algatada juurdlus väidetavate sõjakuritegude kohta Afganistani sõjas. Nii nende kohta, mille on sooritanud Taliban ja Afganistani valitsusväed, kui ka nende, mille on toime pannud rahvusvahelised väed, seal hulgas USA sõjavägi.