Pence kaitses WikiLeaksi kohta vastakaid avaldusi teinud Trumpi

Ühendriikide riigipea ütles pärast Assange'i vahistamist esimese asjana ajakirjanikele: «Ma ei tea WikiLeaksist midagi. See ei ole minu asi.»

Ta kinnitas, et ei tea tegelikult midagi ka Assange'ist.

See tundub üllatav, sest 2016. aasta valimiskampaania ajal ülistas Trump korduvalt WikiLeaksi ning kiitis takka häkkimist ja andmelekkeid, mis olid kuus aastat varem tuhandete USA sõjaväe- ja diplomaatiliste dokumentide avaldamisega ulatusliku skandaali põhjustanud.

Pence ütles CNN-ile, et Trump avaldas lihtsalt toetust info avalikustamisele valimiste ajal, mitte WikiLeaksile kui organisatsioonile.

«Ma arvan, et president tervitab alati, nagu teie ja meediagi, informatsiooni,» ütles Pence. «Aga see ei tähendanud mingil moel heakskiitu organisatsioonile, mis, nagu me nüüd teame, oli seotud Ameerika Ühendriikide salastatud informatsiooni levitamisega.»