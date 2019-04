Soome sotse ootavad ees ilmselt keerukad võimukõnelused

Turu Ülikooli parlamendiuuringute keskuse lektor Jenni Karimäki selgitas seda muutunud parteimaastikuga: suurte parteide aeg on läbi ning alles on jäänud vaid päris väikesed ja keskmikud.

«See, et parteisüsteem muutub üha enam killustunuks, on suundumus, mida näeme praegu paljudes Euroopa riikides. Vanad traditsioonilised võimuparteid – peamiselt konservatiivid ja sotsiaaldemokraadid – on raskustes harjumuspärase toetuse säilitamisega. See on väga selge ka Soome puhul,» rääkis ta.