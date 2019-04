Assange'i isa nõuab Austraalialt poja kodumaale toomist

«Seda on võimalik lahendada lihtsal ja kõiki rahuldaval viisil. Juliani Austraaliale väljaandmisest on olnud juttu ühe senaatori ja DFAT-i (välisministeeriumi) kõrge ametnikuga,» lisas ta.

Shipton ütles, et teda vapustas poja seisund, kui ta Ecuadori Londoni saatkonnas vahistati.

«Ma nägin teda, see, kuidas nad, võmmid, teda trepist alla trisid, ta ei näinud hea välja. Mina olen 74 ja näen parem välja kui tema ja ta on 47. See oli tõeline šokk.»