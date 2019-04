Soome valijad pole lahkuvale valitsusele kärpeid andestanud

Nii mõnigi eile Soomes uut parlamenti valimas käinud inimene ütles, et on viimased neli aastat võimul olnud peaminister Juha Sipilä valitsuses pettunud – liiga julgete kärpekääridega on käidud sotsiaaltoetuste ja hariduse rahastamise kallal, liiga palju energiat asjatult raisatud lõpuks suure kolinaga läbi kukkunud sotsiaal- ja tervishoiureformile.