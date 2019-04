USA välisminister käis Venezuela piiril

«Ava need sillad, ava need piirid, sa saad lõpetada selle juba täna,» kuulutas Pompeo.

Pompeo alustas oma ringsõitu reedel Tšiilist ning liikus sealt edasi Paraguaysse ja Peruusse. Kõigis neljas tema teele jäänud riigis on võimul parempoolsed või paremtsentristlikud valitsused, mis toetavad Washingtoni kompromissitut poliitikat Venezuela presidendi Nicolás Maduro suhtes.

«Peruul on vahetud kogemused katastroofilisest Nicolás Madurost ja valust, mida ta Venezuela rahvale on põhjustanud,» lausus ta laupäeval pärast kõnelusi president Martin Vizcarra ja välisminister Nestor Popolizioga.

Pompeo sõnul on Peruu sellele väljakutsele suurepäraselt vastanud.

Üle kolme miljoni venezuelalase ehk 10 protsenti rahvastikust elab praeguseks väljaspool seda kriisist vaevatud riiki. ÜRO prognoosib, et see number kasvab 2019. aasta lõpuks 5,3 miljonini.

Peruus on Venezuela põgenikke Colombia järel enim ehk 750 000, ütles Popolizio, kelle sõnul on see riigi avalikud teenused tõsiselt proovile pannud.