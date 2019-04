Euroopa poliitikaveteranid: USA Palestiina-plaan ei kõlba

Suurbritannia ajaleht The Guardian avaldas esmaspäeval kirja, millele olid alla kirjutanud Prantsusmaa endine peaminister Jean-Marc Ayrault, Saksa endine välisminister Sigmar Gabriel, NATO endine peasekretär ja Euroopla Liidu endine välispoliitikajuht Javier Solana, NATO endine peasekretär Willy Claes, Belgia endine peaminister Guy Verhofstadt, Itaalia endine välisminister Franco Frattini, Rootsi endine välis- ja peaminister Carl Bildt, Suurbritannia endine välisminister David Milibrand, Belgia endine välisminister Louis Michel ja veel mitu poliitikut.

«Usume, et Euroopa peab koonduma ja edendama kava, mis peab kinni rahvusvahelise õiguse põhialustest, mis peegelduvad EL-i kooskõlastatud Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamise tingimustes,» seisis poliitikute allkirjaga kirjas.

Jutt on eelkõige Palestiina riigi loomisest 1967. aasta piirides ja Jeruusalemmast nii Iisraeli kui Palestiina pealinnana.

«Me jagame Washingtoni pettumust varasemate olukorra lahendamise katsete läbikukkumise üle, kuid oleme samal ajal veendunud, et plaan, mis kärbib Palestiina riigi staatust, selle iseseisvust, terviklikkust ja majanduslikku tõhusust vaid süvendab eelnevate rahuloomekatsete läbikukkumist,» rõhutati kirjas.

Läinud nädalal kirjutas ajaleht The Washington Post USA administratsiooni allikatele viidates, et selle uus Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamise plaan ei näe ette Palestiina riigi loomist pealinnaga Jeruusalemmas ja see peaks jääma pelgalt autonoomiaks.