Kuulsad külalised, rulatamine ja segadus ehk Assange'i seitse aastat Ecuadori saatkonnas

Ühe Hispaanias Valencia piirkonnas elava torumehe teed ristusid Assange’iga teist korda 2016. aastal, mil talle helistas tuttav inimene, kes palus tal eriülesande tarbeks Valencia lähedal asuvast väikelinnast Londonisse reisida, et seal vannitoaga seotud probleem lahendada. Assange’i poolt kasutatavas Ecuadori saatkonna vannitoas oli tekkinud ummistus ja selle pidi lahendama usaldusväärne isik. Ummistuse taga oli Assange’i paranoilisus, nimelt jättis ta vee jooksma, sest arvas, et teda kuulatakse pealt ja uskus, et jooksva veega oleks pealtkuulamine keerulisem.