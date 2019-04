Pariisi tuletõrje teatel on katedraali peakonstruktsioon päästetud

Põlengus on juba kokku varisenud katedraali rohkem kui 90 meetrit kõrge kesktorn. Kardeti, et alla võib kukkuda ka Pariisi Jumalaema kiriku suur kell.

Õnneks teatas tuletõrjebrigaadi ülem Jean-Claude Gallet ajakirjanikele sündmuskohal, et Pariisi Jumalaema kiriku peamine struktuur on päästetud ja kaitstud. Galleti sõnul paistab, et ehitise kaks peamist torni pole enam ohus.

Veel mõned tunnid tagasi polnud tuletõrjujad kindlad, kas leegid õnnestub peatada. Kardeti põlengu levimist põhjapoolsesse kellatorni.

«Pole kindel, kas me suudame peatada leekide liikumist põhjapoolsesse kellatorni. Kui see kokku variseb, siis on kahjude ulatust võimatu isegi ette kujutada,» tõdes siis Gallet.

Prantsusmaa mitmete võimuesindajate kinnitusel ehitatakse katedraal igal juhul uuesti üles, kuid sellele peaks kuluma aega ka terve põlvkond.

Pariisi Jumalaema kiriku esindaja Andre Finot ütles esmaspäeva õhtul, et tema hinnangul on põlengukahjud korvamatud. «Kõik puukonstruktsioonid on tules, mis viib katuse täieliku kokkuvarisemiseni. Midagi ei jää järele. Saab näha, kas isegi võlv säilib,» ütles Finot.