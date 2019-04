Pariisi Jumalaema kiriku põleng saadi täielikult kontrolli alla

Pariisi tuletõrjeamet teatas juba esmaspäeva hilisõhtul, et katedraali peakonstruktsioon on päästetud ja põlengu eest kaitstud ning kaks peamist torni pole enam ohus.

"Me ehitame selle uuesti üles. Tegemist on meie ajalooga ja seda meilt rahvas ootab. Me kutsume selleks kokku kõik oma ala parimad spetsialistid kogu maailmast ja nad tulevad heameelega," rääkis Macron muu hulgas.

Katedraali juurde rahva hulka tulnud tuntud ajaloolane Antoine Torrens märkis, et lõppude lõpuks on tegemist siiski hoonega ja peaasi on see, et keegi surma ei saanud.