Pariisi Jumalaema kiriku renoveerimiseks on lubatud juba 700 miljonit eurot

President Emmanuel Macron tõotas katedraali taastada pärast seda, kui üks selle tornidest ja katus esmaspäeval sisse varisesid. Arvatakse, et kirikus lahvatanud tulekahju sai alguse renoveerimistöödest.

Prantsuse miljardär Bernard Arnault lubas teisipäeval, et tema ja ta luksuskonglomeraat LVMH eraldavad rekonstrueerimistöödeks 200 miljonit eurot.

Erakätes French Heritage Foundation käivitas juba kampaania annetuste kogumiseks, et taastada Prantsuse ajaloo ja kultuuri sümbol. Fondi teatel on kogutud juba 3,3 miljonit eurot.

Prantsuse naftahiid Total teatas, et panustab katedraali rekonstrueerimisse 100 miljonit eurot ja kosmeetikafirma L'Oreal ning viimase asutanud Bettencourti pere lubasid annetada 200 miljonit eurot.

Teiste nimekate annetajate seas on Marc Ladreit de Lacharrière, kes lubas anda 10 miljonit eurot ja ehitusmagnaadid Martin ja Olivier Bouygues, kes lubasid samuti annetada 10 miljonit eurot.

Ettevõtetest on veel pank Crédit Agricole tõotanud kirikule 5 miljonit eurot ja USA investor Henry Kravis lubas 10 miljonit.

Firmade panused peaksid veelgi tõusma, kuivõrd suurfirmad nagu Vinci, Michelin ja BNP Paribas on teatanud, et kaaluvad, kuidas taastamistöid aidata. Täpsustamata summa on lubanud annetada ka USA tehnoloogiahiid Apple.