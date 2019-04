ÜRO peasekretär püüab Küprose ühendamiskõnelusi taas käima lükata

Guterres ütles nõukogule saadetud raportis, et tegi oma saadikule, USA diplomaadile Jane Holl Lute'ile ülesandeks jätkata kõnelusi Küprose kreeka ja türgi kogukonna juhtidega.

«Ma loodan, et need konsultatsioonid viivad läbirääkimistele naasmiseni ning ma pühendan sellele kogu oma ametkondade jõu, et jõuda Küprose küsimuses kestva lahenduseni,» seisis raportis.