Ukraina tabas Vene sõjaväeluure alluvuses tegutsenud palgamõrvarid

SBU ülem Vasõl Hrõtsjak teatas täna Kiievis toimunud pressikonverentsil, et varasemalt saadi kätte seitse isikut, kellele on juba süüdistus esitatud. Täna hommikul tabati kurjade kavatsustega grupi kaheksas liige.

Ukraina luure teatel on kaks grupi liiget Venemaa sõjaväeluure ehk GRU ohvitserid. Ülejäänud kuus inimest on Ukraina kodanikud. GRU poolt kinnipidamisele kohest reaktsiooni ei järgnenud.

SBU on ka varem teatanud Vene eriteenistustele allunud üksuste tabamisest. «Kinnipeetavad olid seotud Kiievis aprillis toimunud Ukraina kaitseministeeriumi luureteenistuse töötaja mõrvakatsega,» teatati pressikonverentsil.

Luurajat üritati tappa auto alla paigaldatud lõhkekeha abil, mis plahvatas enneaegselt ning vigastas üht kahtlusalust. SBU avalikustas ka video intsidendist, kus on näha lõhkekeha paigaldamist ja sellele järgnenud suurt plahvatust. Näidati ka haiglavoodis lebavat meest, kes kaotas plahvatuse järel osa oma paremast käest. Mees tunnistas videos, et ta on venelane.