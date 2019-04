Prognoos: europarlamendi suurimat fraktsiooni ootab kohtade kaotus

Kõiki liikmesriike arvesse võttes ennustatakse, et parlamendis saab enim kohti mõõdukalt parempoolne Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioon, mis on tuntud ka Kristlike Demokraatide nime all.

Täna avaldatud projektsiooni kohaselt hakkaks EPP fraktsiooni kuuluma 180 liiget, mis tähendab praeguse parlamendi koosseisuga võrreldes fraktsioonile kaotust, sest praegu kuulub sinna 217 liiget.

Liikmete arvult järgmine saab projektsiooni kohaselt olema Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (S&D), kuhu praegu kuulub 189 parlamendiliiget, aga kuhu pärast mais toimuvaid valimisi hakkaks kuuluma 149 liiget.

Suuruselt kolmas saab projektsiooni kohaselt olema Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE), kuhu peaks hakkama kuuluma senise 68 liikme asemel 76 liiget.

Seni 74 liikmega kolmandal kohal olnud Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni hakkab projektsiooni kohaselt kuuluma 66 liiget.

Siiski on oluline märkida, et kuna alates eelmistest europarlamendi valimistest on liikmesriikides tekkinud uued poliitilised liikumised, mis ei ole ühegi Euroopa Parlamendi fraktsiooni liikmed ja nad ei kuulu ühtegi üle-Euroopalisse erakonda, asetatakse nad prognoosis kategooriasse «muud». Selles kategoorias on projektsiooni kohaselt 62 liiget.

Valimisreklaamid Saksamaal. FOTO: FABRIZIO BENSCH / REUTERS / Scanpix

Saksamaal võtavad perspektiivhinnangu põhjal suurima häältesaagi kantsler Angela Merkeli juhitud Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja nende Baieri liidumaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU). Uue parlamendi koosseisus peaksid nad saama EPP fraktsiooni ridades 30 kohta.

Teisele kohale tuleksid Rohelised, kes saaksid parlamendis 18 kohta, sotsiaaldemokraadid võtaksid 17 kohta ja parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) tuleks valimistel neljandale kohale ning saadaks Euroopa Parlamendi Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni (EFDD) 11 saadikut.

Marine Le Peni juhitud paremäärmuslik erakond Rahvuslik Liit​ saab projektsiooni kohaselt Euroopa Parlamenti saata 20 saadikut. FOTO: FREDERICK FLORIN / AFP / Scanpix

Prantsusmaal võtavad projektsiooni kohaselt valimisvõidu president Emmanuel Macroni asutatud erakond La République En Marche! (REM) ja nende liitlased Mouvement Démocrate (MoDem), kes peaksid saama parlamendi ALDE fraktsioonis 22 kohta.

Vaid kaks kohta vähem peaks saama Marine Le Peni juhitud paremäärmuslik erakond Rahvuslik Liit​ (pr k Rassemblement National), kes hakkaks kuuluma Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni (ENF).

Matteo Salvini. FOTO: Alessandro Garofalo / Reuters

Itaalias võtab projektsiooni kohaselt valimisvõidu siseminister Matteo Salvini juhitud paremäärmuslik Liiga, kes peaks saama ENF fraktsioonis 26 kohta.

Teise koha peaks saavutama populistlik Viie Tähe Liikumine, mis saab Euroopa Parlamendi EFDD fraktsiooni saata 18 saadikut.

Ungaris ennustatakse valimisvõitu president Viktor Orbáni juhitud erakonnale Fidesz, mille liikmelisus EPP fraktsioonis alles hiljuti peatati. FOTO: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Ungari puhul ennustatakse ülekaalukat võitu Ungari valitsuskoalitsiooni erakondadele Fidesz ja kristlikud demokraadid (KDNP). Nimetatud koalitsioon peaks saama 52 protsenti kõigist Ungarile ette nähtud kohtades europarlamendis ja saatma EPP fraktsiooni 13 saadikut.

Teisele ja kolmadale kohale tulevad erakonnad Jobbik ja sotsialistide ning roheliste koalitsioon peaksid kumbki saama Euroopa Parlamendis kolm kohta.

Gdańskis toimunud kampaania kutsub üles europarlamendi valimistel hääleta.a FOTO: Michal Fludra / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Poolas võtab projektsiooni kohaselt valimisvõidu rahvuskonservatiivne Poola Õiguse ja Õigluse Partei (PiS), mille ridadest läheks Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni 23 liiget.

Teise koha peaks saavutama koalitsioon Europejska, mis koosneb viiest erakonnast ning saab projektsiooni kohaselt 21 kohta.

Prognoosides kasutatavad arvamusuuringud ei tellinud Euroopa Parlament, vaid nende koostamisel kasutati liikmesriikides avalikult kättesaadavaid usaldusväärseid riigipõhiseid arvamusküsitlusi.

See on viimane Euroopa Parlamendi poolt avaldatav prognoos enne mais toimuvaid valimisi. Kõiki esitatud andmeid on võimalik alla laadida valimiste pressimaterjalide lehelt.