Mihkelson: Eesti-Vene tippkohtumiselt kohe tulemusi oodata oleks ennatlik

Mihkelson rääkis «Ringvaates», et põhiküsimus on pärast president Kersti Kaljulaidi ja tema Vene kolleegi Vladimir Putini kohtumist selles, kas see kohtumine jääb nö ühise foto tegemise võimaluseks või tõuseb sellest mõlema riigi tulevastesse suhetesse ka reaalset tulu.

Üks detail, mis näitab kahe riigi vahel haigutavat kuristikku, on Mihkelsoni arvates ka see, et Moskvas toimunud tippkohtumisel polnud näha Eesti lippu.

«Aga eeldada, et sellelt kohtumiselt tõusetuks nüüd mingi reaalne tulemus kohe vahetult, see oleks muidugi selgelt ennatlik rääkida,» sõnas Mihkelson.

Saatekülaline tuletas meelde, et Eesti on osaline lääneriikide sanktsioonipoliitikas Venemaa suhtes ja kui Ukraina kriis ei lahene, pole lääneriikide ja Venemaa suhete paranemist loota.

Mihkelson juhtis tähelepanu ka sellele, et Eesti presidendil olid kohtumisel kaasas vaid Eesti suursaadik ja kantseleiülem. «Aga ma ei näinud ühtegi meie valitsuse liiget,» avaldas Mihkelson imestust. Küll istusid teisel pool Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja majanduskoostöö minister.

Küsimusele, kuidas Vladimir Putin tänasel kohtumisel käitus, vastas Mihkelson, et tema arvates Venemaa president nautis olukorda.