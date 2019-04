USA demokraadist presidendikandidaat kutsus üles Trumpi tagandamisele

"Muelleri raport näitab, et vaenuliku riigi valitsus ründas meie 2016. aasta valimisi, et aidata Donald Trumpi ja Trump tervitas seda abi," kirjutas Massachusettsi seadusandja suhtlusvõrgustikus Twitter.

"See tähendab, et esindajatekoda peaks viivitamatult alustama menetlust USA presidendi vastu," jätkas Warren.

USA välisminister Mike Pompeo lubas reedel, et Ühendriigid astuvad jätkuvalt karme samme Venemaa sekkumise suhtes. Eriprokurör Robert Muelleri neljapäeval avaldatud raportist selgus, et Venemaa tegi ulatuslikke kaitseid aidata kaasa Donald Trumpi valimisele USA riigipeaks.

Pompeo rõhutas, et USA siseasjadesse sekkumise lubamatuse küsimust tõstatatakse kõikidel kõrgetasemelistel kohtumistel Washingtoni ja Moskva vahel.

Kreml teatas reedel vastupidisest seisukohast, et USA eriprokuröri Robert Muelleri juurdluses ei suudetud leida tõendeid Moskva sekkumisest 2016. aasta Ühendriikide presidendivalimistesse.

"Raport ei esitanud nagu varemgi põhjendatud tõendeid Venemaa väidetavast sekkumisest USA valimisprotsessi," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele ja lisas, et neljapäeval avalikuks tehtud raport ei sisaldanud uut infot.

Venemaa on presidendiks valitud Trumpi kasuks USA valimistesse sekkumise süüdistused algusest peale tagasi lükanud.

Muelleri raportis öeldakse küll, et Venemaa sekkumine USA 2016. aasta presidendivalimistesse oli ulatuslik ja süstemaatiline, kuid Trumpi kampaaniameeskonna kokkumängu süüdistus kinnitust ei leia.

"Meil on väga kahju, et sellise kvaliteediga dokumentidel on otsene mõju USA ja Venemaa kahepoolsetele suhetele, mis ei ole praegu parimas vormis," sõnas Peskov.