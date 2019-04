USA vabariiklasest endine presidendikandidaat sarjas Trumpi

Romney arvates näitas raport, et Trump ja tema lähikond käitusid ebaausalt, kui ei teatanud presidendivalimiste kampaania ajal võimuesindajatele Venemaa katsetest mõjutada valimisi.

"Ma olin vapustatud, et keegi ei läinud sellest ette kandma USA võimuesindajatele. Ja kampaaniapealik ajas samal ajal aktiivselt Venemaa huvisid Ukrainas," ütles Romney Paul Manafortile viidates.

Romney on ainus mõjukas vabariiklane, kes Trumpi seoses Muelleri raporti põhjal on etteheiteid teinud. Romney on olnud ka varasemalt Trumpi suhtes kriitiliselt meelestatud.