Afganistani kohus pikendas Ghani ametiaega edasilükatud valimisteni

«Afghanistani ülemkohus on otsustanud pikendada president Ghani ametiaega uue presidendi valimiseni,» teatas kohus avalduses.

Algselt 20. aprillil toimuma pidanud valimisi on praeguseks edasi lükatud kaks korda - esmalt 20. juulini ja seejärel 28. septembrini.

Ghani on Afganistani president alates 2014. aasta septembrist ja ta on öelnud, et taotleb tänavu teist ametiaega.