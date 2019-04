Jaapan loobus aastaraportis viitest maksimaalsele survele Pyongyangile

Mullune aastaraamat avaldati ajal, mil pinged Korea poolsaarel olid haripunktis. Tollal ütles Jaapan välisministeerium dokumendis, et koordineerib oma liitlastega püüdlusi «Põhja-Koreale maksimaalse surve avaldamiseks kõikide saadaolevate vahenditega».

Tänavusest versioonist on see lõik aga eemaldatud, sest diplomaadid «võtsid kõikehõlmavalt arvesse viimaseid arenguid Põhja-Korea ümber», ütles valitsuse pressiesindaja Yoshihide Suga.

«Põhja-Koread ümbritsevas olukorras on toimunud suuri arenguid, näiteks USA-Põhja-Korea tippkohtumised mullu juunis ja tänavu veebruaris,» lausus Suga ajakirjanikele.

Jaapani positsiooni pehmenemist on märgatud ka peaminister Shinzo Abe sõnavõttudes. Abe pakub Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile pidevalt võimalust temaga kohtuda, et arutada nende jaapanlaste loovutamist, kelle Põhja-Korea aastakümnete eest röövis.

«Jaapan üritab normaliseerida oma suhteid Põhja-Koreaga läbi olemasolevate probleemide kõikehõlmava lahendamise,» lausus Suga. Probleemide seas on röövitud jaapanlased, tuuma- ja raketiprogrammid ning «kahetsusväärne minevik», lisas ta.

Tokyo on olnud pikka aega Põhja-Korea suhtes kõige karmimat liini hoidnud välisriik. Põhja-Korea on kostitanud vastuseks Jaapanit jõulisema retoorikaga ning Pyongyang on tulistanud üle Jaapani ka rakette.