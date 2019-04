Valitsus: Sri Lanka terrorirünnak oli vastus Christchurchi veresaunale

«Esialgsed uurimised on toonud päevavalgele, et see, mis Sri Lankal (pühapäeval) juhtus, oli kättemaks rünnaku eest moslemitele Christchurchis,» ütles asekaitseminister Ruwan Wijewardene parlamendis.

«See rühmitus, National Thowheeth Jama'ath, mis rünnaku ellu viis, oli tihedalt seotud JMI-ga, nagu on nüüdseks selgunud,» lausus asekaitseminister, viidates rühmitusele, mida tuntakse nime all Jamaat-ul-Mujahideen India.

JMI kohta on teada vaid, et see asutati eelmisel aastal ning et see on seotud Bangladeshis tegutseva sarnase nimega rühmitusega.