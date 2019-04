Briti kuninganna kutsus Trumpi riigivisiidile

Visiit on kavas 3.-5. juunini, enne Normandia dessandi aastapäeva tähistamist 6. juunil Prantsusmaal, millest Trump samuti osa võtab. Juba on teatatud ulatuslikest protestimeeleavaldustest Trumpi vastu.

May esitas Trumpile riigivisiidi kutse juba rohkem kui kahe aasta eest, kuid see lükati edasi nii Brexiti-kriisi kui kartuse tõttu, et USA presidendile ei pruugi osaks saada just kõige sõbralikum vastuvõtt.