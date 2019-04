ÜRO raport: inimmõju tõttu on hävimisohus miljon liiki

Puhta õhu, joogivee, süsihappegaasi siduvate metsade, tolmeldavate putukate, proteiinirikaste kalade ja tormitõket pakkuvate mangroovide ühe kiirenev kahanemine on kliimamuutusega võrreldav oht, hoiatatakse 6. mail avalikustatavas raportis.

Õigupoolest on bioloogilise mitmekesisuse kadu ja maakera soojenemine omavahel tihedalt seotud, tõdetakse ÜRO 1800-leheküljelise hinnangu kokkuvõtte 44 lehel.

Pariisi kogunevad 29. aprillil 130 riigi delegaadid, et kokkuvõte rida-realt läbi töötada. Sõnastus võib seeläbi muutuda, kuid kokkuvõtte aluseks olevatest dokumentidest pärinevad arvud ei muutu.

"Me peame tunnistama, et kllimamuutus ja looduse kadu on võrdselt tähtsad mitte ainult keskkonnale, vaid ka arengut ja majandust silmas pidades," ütles raporti koostanud ÜRO töörühma juht Robert Watson.