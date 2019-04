USA avaldas toetust tsiviilvalitsuse moodustamisele Sudaanis

"Me toetame Sudaani rahva seaduslikku nõuet tsiviilisikute juhitud valitsuse moodustamiseks ja kutsume kõiki osapooli üles tegema selles küsimuses võimalikult kiiresti koostööd," ütles välisministeeriumi Lääne-Aafrika asjade aseminister Makila James Hartumi külastades.

Egiptuse ja mitme teise Aafrika riigi esindajad andsid Sudaani ametivõimudele ja poliitikategelastele kolm kuud "et jõustada rahumeelsed ja demokraatlikud üleminekumeetmed", öeldi teates.

Kesk-Sudaani väikelinnast saabus varem päeval rongitäis inimesi pealinna Hartumi, et liituda protestiga armee peakorteri ees.

Esialgne juubeldamine muutus peagi aga taas pahameeleks, kui sõjaväenõukogu teatas, et kavatseb riiki juhtida kaheaastasel üleminekuperioodil.

Pühapäeval lõpetasid protesti liidrid kõnelused sõjaväenõukoguga ja süüdistasid, et see on osa Bashiri režiimist.