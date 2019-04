Raport: USA koalitsiooni rünnakutes Raqqale hukkus tunamullu 1600 inimest

Raqqa oli 2017. aasta keskel olnud kolm aastat äärmusrühmituse Islamiriik (IS) niinimetatud kalifaadi Süüria pealinn. Koalitsioon käivitas USA juhtimisel pealetungi, et džihadistid nende tähtsaimas kantsis purustada.

Koalitsioon on omaks võtnud umbes 10 protsenti ohvritest, lisatakse raportis.

Rovera sõnul on tsiviilohvrite sedavõrd suurt hulka võimalik seletada mitme põhjusega nagu puudulikud luure- ja vaatlusandmed ning ebakohaste relvade kasutamine.

Rovera sõnul on probleemiks ka koalitsiooni relvavalik. "Võib-olla oli põhjus rahas," oletab ta.

"On olemas kallimad, väiksema löögiraadiusega raketid, aga koalitsioon kasutas sageli vanu MK-tüüpi pomme, mis löövad puruks terved majad. Need on palju odavamad."