Kurikuulus prantsuse mõrtsukas ja libaarst lastakse vabadusse

Jean-Claude Romand teeskles pea 20 aastat, et on edukas arst ja teadlane, kes töötab Maailma Terviseorganisatsioonis (WHO).

Oma perekonna tappis toona 38-aastane mees 1993. aastal, kui talle olid jälile saamas võlausaldajad, kes ähvardasid mehe topeltelu paljastada.

Naise tappis Romand taignarulliga, lasi seejärel maha oma seitsme- ja viieaastase tütre ja poja ning mõrvas seejärel ka oma vanemad.

Veretöö järel läks ta koju, manustas barbituraate ja pani maja põlema. Sündmuspaigale tõtanud tuletõrje leidis ta aga veel elusalt.

«Anti tingimisi vabadus,» lausus advokaat Jean-Louis Abad AFP-le. «Peagi ta lastakse vabaks, kuid kahtlemata mitte täna.»

Prantsuse prokuratuur kinnitas Bourges'i apellatsioonikohtu otsust ja teatas, et Romand pääseb vabadusse 28. juuniks.

Nüüdseks 65-aastane mees jääb kaheks aastaks elektroonilise jälgimise alla ja peab elama kohtu poolt heaks kiidetud naabruskonnas.

Mõrvatud naise Florence'i peret esindav advokaat ütles, et see on lähedaste jaoks väga raske aeg.

«See on minu klientide jaoks tohutu pettumus ja suure valu allikas. Nad tunnevad, et härra Romandi jaoks on kõik läbi, aga nende jaoks ei ole sel kunagi otsa,» nentis Laure Moureu.

Romand mõisteti 1996. aastal eluks ajaks vangi, kuid sai alates 2015. aastast taotleda vabastamist.

Juhtum on Prantsusmaal furoori tekitanud ja olnud inspiratsiooniks Emmanuel Carrère'i raamatule «L'adversaire» (Vastane), millest rešissöör Nicole Garcia väntas 2002. aastal filmi, kus peaosa mängis Daniel Auteuil.