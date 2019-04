Astana-kõnelustel Süüria põhiseaduskomisjoni loomiseni ei jõutud

Süüria relvarahu kolme tagajariigi - Türgi, Venemaa ja Iraani - ühisavalduses teatati, et kõnelustel arutati põhiseaduskomisjoni moodustamist ÜRO Süüria eriesindaja Geir Pederseniga, kuid lisati, et kokkuleppele jõudmiseks on vaja edasisi kõnelusi Genfis.