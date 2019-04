Xi ärgitas hiina noori kommunistlikku parteid armastama

Xi pidas tunnipikkuse kõne 4. mai liikumise auks. See oli Hiinat 1919. aastal raputanud märgiline protest kolonialismi ja imperialismi vastu.

Kõne taustal on Hiina majanduse aeglustumine ning asjaolu, et Hiinat ootab tänavu ees mitu poliitiliselt tundlikku aastapäeva. Nende seas on 30 aasta möödumine Tiananmeni väljaku meeleavalduste verisest mahasurumisest 1989. aasta 4. juunil.