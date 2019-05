Venezuela meeleavaldused muutusid veriseks

Eile sai meeleavalduste käigus viga 27-aastane naine, kes toimetati peahaavaga haiglasse, kus ta hiljem suri. Veel vähemalt 46 inimest on saanud vigastada. Neist ühel on samuti kuulihaav.

Opositsiooniliider Juan Guaidó kutsus täna streikima avaliku sektori töötajaid, et avaldada seeläbi survet president Nicolás Madurole ametist lahkumiseks. Guaidó kuulutas end juba jaanuaris üleminekuaja presidendiks ja teda on riigipeana tunnustanud rohkem kui 50 riiki, ent Maduro on keeldunud võimu loovutamast.

«Jah, me oleme lahingus, hoidke moraal kõrgel selles võitluses, et desarmeerida igat reeturit, igat riigipöörde kavandajat,» ütles Maduro televisioonis eetrisse läinud üritusel sõjaväe ülemjuhatusega.

USA välisminister Mike Pompeo ütles eile, et president Donald Trumpi administratsioon on valmis astuma sõjalisi samme seoses Venezuela kriisiga.

«President on olnud täiesti selge ja uskumatult järjekindel. Sõjaline tegevus on võimalik. Kui see on see, mis on vajalik, siis seda USA ka teeb,» ütles Pompeo Fox Business Networkile.