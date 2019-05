Lavrov hoiatas USA-d sõjalise sekkumise eest Venezuelas

«Sergei Lavrov kutsus põgenike võimalikult peatsele naasmisele oma alalistesse elukohtadesse, kui Süüria valitsus on loonud selleks vajalikud tingimused,» ütles Vene välisministeerium oma veebiküljel.

USA välisministeeriumi teate kohaselt ütles Pompeo Lavrovile, et Moskva destabiliseerib Venezuelat ja nõudis taas, et Venemaa lõpetaks president Nicolas Maduro režiimi toetamise ja liituks läänepoolkera riikide ülekaaluka enamusega, kes taotlevad venezuela rahvale paremat tulevikku.

«Pompeo ütles, et Venemaa ja Kuuba sekkumine destabiliseerib Venezuelat ning kahjustab USA ja Venemaa omavahelisi suhteid,» ütles USA välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

Lavrov taunis Washingtoni «hävitavat mõju» Venezuelale toetuse kaudu opositsioonijuht Juan Guaidóle, kes väitis teisipäeval, et tal on sõjaväe toetus.

«Washingtoni sekkumine Venezuela asjadesse on rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine,» tsiteeris Vene välisametkond Lavrovi sõnu telefonivestluses.

Vene välisminister taunis ka Ühendriikide presidendi Donald Trumpi varasemaid ja Pompeo äsjast kinnitust, et USA on valmis kasutama vajadusel jõudu.

«Nende agressiivsete sammude astumine toob kaasa tagajärjed,» ütles Lavrov ja lisas, et «ainult Venezuela rahval on õigus otsustada oma tuleviku üle».

USA on nende umbes 50 riigi seas, kes on tunnustanud Guaidód Venezuela ajutise presidendina. Venemaa on Hiina ja Kuuba kõrval Venezuela presidendi Nicolas Maduro peamine toetaja.