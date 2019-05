Küprose justiitsminister astus sarimõrvaga seoses tagasi

Nicolaou teatas, et esitas president Nikos Anastasiadesele lahkumisavalduse «põhimõttest ja südametunnistusest» lähtudes.

Justiitsminister lisas, et ta ei ole isiklikult seotud juhtumiga, milles sõjaväeohvitser tunnistas end süüdi seitsme naise ja tüdruku tapmises.

Ministrile said saatuslikuks politsei uurimisvead. Nicolaou sõnul ei puuduta need üksnes politseid vaid mõjutavad ka ühiskonna «suhtumist ja arusaamu, mis ei tee meist kellelegi au».

Küprose politsei teatas 22. aprillil, et riik on silmitsi oma ajaloo esimese sarimõrvaga. Praeguseks on leitud kahe filipiinlanna, ühe arvatava nepallanna ja ühe tuvastamata naise surnukeha. Ühe rumeenlanna ja tema tütre ning kuueaastase filipiinlanna surnukehade otsingud jätkuvad.