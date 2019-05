USAs pääses vanglakaristusest alaealist puuris hoidnud ja vägistanud mees

Michael Wysolovski (33) tutvus oma tollal 15-aastase ohvriga internetifoorumis, kuhu olid kogunenud anoreksia all kannatanud inimesed. Washington Posti teatel manipuleeris mees tüdrukuga ja kasutas ära tema vaimse tervise häiret, et meelitada tüdruk enda juurde elama.

2016. aasta mais, vahetult pärast 16-aastaseks saamist, lahkus tüdruk kodust ja sai Wysolovskiga osariikidevahelisel maanteel kokku. Vaid veidi aega hiljem teatasid tüdruku vanemad lapse kadumisest.

Kohtu silmis astusid mees ja tüdruk algselt kokkuleppelisse niinimetatud domineerija ja alluja suhtesse. Paraku hakkas Wysolovski hiljem rikkuma punaseid jooni, mis nende omavahelisele suhtele seatud olid. Näiteks ei kasutanud ta niinimetatud turvasõnu, millega tüdruk oleks saanud anda märku, et soovib teatud vägivaldsete tegevuste lõpetamist.

Samuti oli tüdruk palunud mehel jälgida enda toitumist, aga selle asemel kasutas mees toitu karistusmeetodina. Ta kirjutas ette, kui palju kaloreid võib tüdruk igapäevaselt tarbida ja kui tüdruk sõi ühel päeval liiga palju, keelas mees tal järgmisel päeval söömise täielikult, kirjutas politsei mehe vahistamismääruses lisades, et tüdruk oli leidmise hetkel alatoitunud.

Kuigi tüdruk väljendas ühel hetkel soovi lahkuda, tegi mees selle võimatuks. Wysolovski ehitas tuppa maast laeni ulatuva aia, mistõttu ei saanud tüdruk oma toast lahkuda. Samuti hirmutas mees tüdrukut öeldes, et lahkumise korral ta vahistatakse. Tunnistuste kohaselt hoidis Wysolovski tüdrukut ka koerapuuris, mistõttu kujunes tüdrukul naha pealmistes kihtides aeroobsete seente tekitatud infektsioon ja tõsised seljaprobleemid.

Tüdruk pääses tänu sellele, et leidis anorektikuid ühendavast foorumist uue sõbra. Sel korral Rumeenias õppinud ameeriklanna, kellele ta oma saatusest rääkis. Tüdruk saatis uuele sõbrale pildi oma toa aknast avalduvast vaatest, sest ta polnud kindel, kus täpselt Wysolovski teda kinni hoidis. Ameeriklanna kontakteerus USA Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI).

Kuigi pärast vahistamist esitati Wysolovskile süüdistus vägistamises ja sodoomias, siis hiljem süüdistused tühistati, sest neid oli raske tõestada. Seda seepärast, et Wysolovski ja tüdruku suhe oli alguses olnud kokkuleppeline. Lisaks tegi olukorra keeruliseks asjaolu, et tüdruk lahkus kodust ja asus Wysolovski juurde elama 16-aastaselt. Georgia osariigis ei saa täiskasvanut enam lapse ärakasutamises süüdistada, kui alaealine on vähemalt 16-aastane.

Eelmisel nädalal astus mees kohtu ette. Tema vastu tunnistusi andnud ohver hoidis ettevalmistatud kõnet ette lugedes kõvasti kinni kaisuloomast ja rääkis, kuidas ta on pärast mehe käest pääsemist 2017. aasta juunis kolmel korral üritanud sooritada enesetappu.

«Ma tegin endale tõsiselt viga, lootes, et ma muutun ebaarmastusväärseks, et keegi ei teeks mulle enam kunagi haiget nii nagu Michael Wysolovski tegi,» ütles tüdruk kohtusaalis. «Olen jäädavalt moonutatud.»

Hoolimata tüdruku tunnistusest, võib Wysolovski samal päeval kohtusaalist vaba mehena välja kõndida.

Kuigi tänaseks 33-aastane Wysolovski mõisteti eelmisel neljapäeval süüdi julmuses lapse vastu, millega põhjustati suguühte käigus ohvrile tõsist füüsilist valu ja talle määrati kümne aasta pikkune vanglakaristus, tunnustati asjaolu, et ta oli uurimise ajal kaheksa kuud vangistuses viibinud. Seetõttu otsustati, et ülejäänud karistusaja võib ta veeta vabaduses. Ainus tingimus on, et ta tuleb kanda seksuaalründajate registrisse.